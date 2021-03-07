Сегодня, 7 марта, в английской премьер-лиге состоится центральный матч 27-го тура, сообщают Vesti.kz. В дерби сойдутся лидеры турнирной таблицы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Игра состоится на стадионе "Этихад" и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.

"Манчестер Сити", хозяин предстоящей встречи, лидирует в АПЛ с большим отрывом. После 27 матчей команда набрала 65 очков. "МЮ" идет на третьей строчке - при таком же количестве встреч у команды 51 балл. На второй позиции располагается "Лестер Сити", у которого 53 очка и на игру больше.