"Пришло время отдохнуть". Гвардиола сделал заявление после вылета "Ман Сити" из клубного ЧМ

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение саудовскому "Аль-Хилялю" в 1/8-й финала клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Напомним, английский гранд уступил со счетом 3:4, пропустив решающий гол на 112-й минуте дополнительного времени.

"На этом этапе все матчи сложные. Мы позволили сопернику создавать моменты на контратаках, но сами тоже много создали и в целом выглядели хорошо", - цитирует слова Гвардиолы пресс-служба "горожан".

- "Жаль. Мы были в очень хорошей форме, и я не могу не поблагодарить тренерский штаб - за подготовку, за то, как они работают. Они отдали все. Мы создали много моментов, а (Яссин) Буну сделал невероятные сейвы. Больше нечего сказать", - добавил специалист.

Также тренер подчеркнул, что команде пора отдохнуть после непростого сезона и начать подготовку к предстоящей кампании.

"У меня ощущение, что команда в хорошей форме, но теперь мы едем домой. Пришло время отдохнуть, освежить голову и вернуться в следующем сезоне", - заключил испанец.

Отметим, что по итогам 2025-го года "Манчестер Сити" отметился худшим результатом за последние восемь лет. Подробности по ссылке.

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