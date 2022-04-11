Появилось видео, где Роналду разбивает телефон 14-летнего фаната

Скандал вокруг Криштиану Роналду и болельщика, из рук которого португалец выбил телефон после поражения от "Эвертона", продолжается. Как пишет Sports.ru, теперь появилась расширенная версия видео.

"Кажется, парень лишь пытался снять ноги португальца", - пишет издание.

Мама мальчика (его зовут Джейкоб Хардинг) уже дала интервью. Оказалось, для парня это был первый поход на футбол в жизни. Он страдает от аутизма и диспраксии. После удара Роналду у него на руке остался синяк.

"Я плакала, меня трясло. Джейкоб полностью осознал, что случилось, только когда мы пришли домой. Он очень расстроен, и его теперь будет сложно снова вытащить на футбол. Это был первый матч в его жизни, и случилось такое", – сказала мама подростка.

Полиция Мерсисайда уже расследует этот эпизод. Роналду принес извинения, а также пригласил болельщика на матч на "Олд Траффорд", домашний стадион "Манчестер Юнайтед".

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