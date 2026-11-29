Каталонская "Барселона" сохраняет интерес к нападающему "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлингу Холанду, который остаётся главной трансферной мечтой президента клуба Жоана Лапорты, передают Vesti.kz.

По информации журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса, несмотря на сложность потенциальной сделки, существуют три фактора, которые могут способствовать переходу форварда в каталонский клуб:

• Желание самого игрока жить и выступать в чемпионате Испании.

• Отличные отношения между окружением Холанда и Жоаном Лапортой - по данным источника, представители футболиста давали понять, что президенту "сине-гранатовых" было бы трудно отказать.

• Непростая ситуация в "Манчестер Сити", порождающая слухи о возможных переменах в английском клубе из-за разбирательств по финансовым обвинениям.

Главным препятствием для "Барселоны" остаётся финансовый вопрос. Контракт Холанда с "горожанами" действует до июня 2034 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 220 миллионов евро, не считая зарплаты и бонусов. На данный момент официальных переговоров между клубами нет.

В текущем сезоне норвежец провёл 16 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.