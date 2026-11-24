Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд столкнулся с необычной юридической проблемой, сообщают Vesti.kz.

Норвежский футболист оказался втянут в судебный спор с польским электриком, который зарегистрировал торговую марку с его фамилией.

Как сообщает The Touchline со ссылкой на The Sun, конфликт возник в 2023 году, когда Холанд попытался оформить собственный бренд. Однако выяснилось, что торговая марка Haaland уже была зарегистрирована в Евросоюзе.

Её владельцем оказался гражданин Польши, работавший электриком. Он настаивал, что название представляет собой аббревиатуру выражения High Advanced Activity Land. Тем не менее комиссия решила, что мужчина воспользовался известностью футболиста, и аннулировала регистрацию бренда.

Теперь поляк намерен оспорить это решение.