Петиция болельщиков об отстранении Холанда собрала в Англии 2 миллиона подписей

Болельщики "Манчестер Сити" в шоке от результативности 22-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда и в шутку предлагают его выгнать, сообщает L'Équipe.

В 12 матчах сезона футболист забил уже 19 голов и отдал 3 ассиста. В интернете появилась шутливая петиция с просьбой запретить норвежцу выступать в английской премьер-лиге, потому что он робот.

За несколько часов петиция набрала более двух миллионов просмотров, после чего ее отозвали. Юридически с таким количеством подписантов предмет этой петиции должен быть обсужден английским парламентом.