Переживший остановку сердца во время матча футболист близок к возвращению в АПЛ

Датский полузащитник Кристиан Эриксен близок к возвращению в английскую премьер-лигу. Как сообщает The Times, интерес к 29-летнему футболисту проявляют сразу несколько британских топ-клубов.

Также у Эриксена есть ряд других предложений из Европы, но сам игрок хочет продолжить карьеру именно в Англии, где ранее выступал за лондонский "Тоттенхэм" с августа 2013 по январь 2020 года.

Ранее миланский "Интер" решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания - Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

Позднее выяснилось, что футболист перенес остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.