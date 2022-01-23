Переживший остановку сердца во время Евро-2020 футболист нашел новый клуб

Датский полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время заключит контракт с "Брентфордом", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Mirror.

По информации источника, Эриксен подпишет соглашение с английским клубом в течение 72 часов после прохождения медосмотра. Футболист считает, что за месяц сможет набрать достаточную форму, чтобы достойно выступать в английской премьер-лиге.

Напомним, итальянский "Интер" решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания - Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенес остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.