Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ключевые судейские решения в матче против "Манчестер Сити", который завершился поражением мерсисайдцев со счётом 1:2, сообщают Vesti.kz.

Развязка встречи наступила уже в компенсированное время. На 91-й минуте вратарь "красных" Алиссон, пытаясь сыграть на выходе, столкнулся в собственной штрафной с Матеушем Нунешем. Арбитр Крэйг Поусон без колебаний указал на "точку".

Пенальти хладнокровно реализовал Эрлинг Холанд, принеся победу "горожанам". При этом ранее, на 68-й минуте, ещё один спорный эпизод остался без жёсткой оценки: Марк Гехи, уложивший Мохамеда Салаха на газон, избежал удаления.

"Если бы это произошло на другой стороне поля, я бы потребовал пенальти. Не уверен, получил бы я его или нет. Контакт был, это не обсуждается. Мяч вышел за пределы поля, это тоже не обсуждается. Когда он (Алиссон) совершил фол, он (Нунеш) уже не мог дотянуться до мяча. Для меня это понятное решение.

Но я бы предпочел поговорить о захвате Мо (Салаха), потому что это настолько очевидно, что все внимание должно быть сосредоточено на этом. В этом случае я думаю, хотя и не уверен, что если бы судья не назначил пенальти – а он ждал, ждал и слушал бокового арбитра, по крайней мере, так мне казалось – а потом назначил его, то ВАР бы больше уже не вмешался. Но что, если бы он его не назначил? Вмешался бы тогда ВАР? Этого мы никогда не узнаем.

Но больше всего меня расстроил момент, когда Мо Салаха схватили за футболку при счете 0:0, когда была явная возможность забить при выходе один на один с вратарем", – сказал Слот на послематчевой пресс-конференции.

"Манчестер Сити", набрав 50 очков, занимает второе место в таблице АПЛ. "Горожане" на шесть баллов отстают от лидирующего "Арсенала".

У "Ливерпуля" 36 баллов и шестое место в чемпионате Англии.