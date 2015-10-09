Останется ли Гвардиола в "Манчестер Сити"? Тренер дал ответ

Испанский специалист Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, останется ли он главным тренером "Манчестер Сити" после этого сезона, передают Vesti.kz.

Уклончивый ответ от Пепа

"Я здесь! Что будет дальше — кто это знает?! Кто знает? Но даже если бы у меня был контракт на 10 лет или всего на шесть месяцев, футбол сильно меняется!", — приводит его слова инсайдер Фабрицио Романо.

🚨 Pep Guardiola when asked if he’ll be Man City manager after this season: “I'm here! What is going to happen, who knows that?! Who knows?”.



“But even if I had a 10-year contract, or I have six months, football changes a lot!”. pic.twitter.com/VFl5RSdNIu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025

54-летний Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он выиграл с клубом 18 трофеев. Ещё он тренировал "Баварию" и "Барселону".

Ранее появилась информация о преемнике Гвардиолы в "Сити", он также дал свой ответ по этому поводу.

