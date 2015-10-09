"Он не будет играть в "Челси". Что ждет Сатпаева в Англии и почему его отправят в аренду

Дастан Сатпаев начал свой период карьеры в "Челси", но на сегодня его перспективы внутри лондонского клуба не совсем понятны. Корреспондент Vesti.kz поговорил о настоящем и будущем главного казахстанского таланта с известным блогером и фанатом "синих" Кириллом Бельским.

- Кирилл, у "Челси" достаточно фланговых атакующих игроков - Нето, Гиттенс, Эстевао, Кенда и Гарначо. Может ли это означать, что Сатпаева все-таки сразу отдадут в аренду?

- Прежде всего, не очень понимаю, почему многие рассчитывают, что Дастан будет играть именно левого вингера. На данный момент я не считаю, что у Дастана настолько классная скоростная техника, чтобы потягаться с Кендой, Нето или Эстевао. Более того, если мы говорим о футболе Хаби Алонсо, у него в схеме нет классического вингера. Это если исходить из того, что он строил в "Байере": там у него были инсайды, свободные художники. В Леверкузене таким был Флориан Вирц, в "Челси" таким может быть Коул Палмер. Мне кажется, Дастан, с точки зрения понимания игры, пока не такой, как Вирц и у него нет такого креатива. Прежде всего, я вижу в Сатпаеве нападающего - он хорошо открывается, бежит, он может обыграть один в один, у него отличный тайминг для спринтов и очень хорошее завершение. С такими качествами играть на фланге просто преступление. Дастана точно посмотрят на предсезонке, это касается большинства "арендников". По итогам этих сборов, я считаю, что Дастану скажут уйти в аренду - и это хороший сценарий. Потому что есть и вариант похуже, например, его отправят поиграть с резервной командой. Думаю, что аренда - это гораздо лучше. Конечно, исключать, что он и вовсе останется в основе нельзя. Возможно, Алонсо увидит в качестве, которые ему понравятся. Но играть при Жоао Педро, а также при Делапе или Джексоне... ну при всем уважении. Вот Марк Гиу пару лет назад переходил из академии "Барселоны" за шесть миллионов евро, много ли он играет? Нет. Но там правда ходят слухи, что недостаточно времени уделяет тренировкам. Надеюсь, что у Дастана с этим проблем не будет.

- Если говорить об аренде, чаще всего пишут про "Страсбур". А как вы думаете, могут ли у "Челси" возникнуть другие варианты для Дастана в Европе?

- Да, чаще всего пишут именно про этот вариант. Там довольно вертикальный футбол, наверное, это хорошие условия для такого нападающего, как Дастан. И кстати, именно игроки из Лиги 1 впоследствии ведь очень быстро и эффективно привыкают к игре в АПЛ. Но, прежде всего, ему будет необходимо адаптироваться к жизни в Европе, она совсем другая, нежели в Алматы. Там абсолютно все другое. Чем еще хороша аренда в "Страсбур" - там пока нет особого выбора нападающего. Еще один игрок "Челси", выступавший там в аренде, Эммануэль Эмега недавно вернулся в Лондон и уже не вернется в "Страсбур": там у него не сложились отношения с болельщиками в том числе. Еще один нападающий "Страсбура" Хоакин Паничелли травмирован, он порвал "кресты" в апреле. Поэтому очень логичное решение, если Дастан поедет в аренду как раз в "Страсбур".

- С точки зрения болельщика, вам любопытнее было бы посмотреть на Дастана уже сейчас в основной команде "Челси" или же следует поэтапно его подводить к этому?

- Прежде всего, я хотел бы пожелать успехов именно Дастану. В первую очередь, он хочет играть, я желаю ему именно этого, но в "Челси" в этом сезоне он играть не будет. Поэтому хочу, чтобы он был счастлив и играл, да, пока в аренде, но это будет логично. Он сам говорил, что если у него будет предложение от "Арсенала" с гарантией играть, он готов. Поэтому как болельщик "Челси" я пока не привязан к нему, но я рад, что один из ярчайших талантов поколения, игрок из Казахстана может построить хорошую карьеру, но пока играть в "Челси" ему рановато. Но, надеюсь, что в будущем мы обязательно увидим его в футболке "Челси" в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Сатпаев пройдет всю предсезонную подготовку вместе с первой командой "Челси", где получит шанс проявить себя перед тренерским штабом Алонсо.

17-летний Сатпаев подписал контракт с "Челси" в феврале 2025 года. Сумма трансфера составила около 4,3 миллиона евро с учётом бонусов, что сделало сделку рекордной в истории казахстанского футбола.

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