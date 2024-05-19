"О господи". Роналду честно высказался об "Арсенале"

Криштиану Роналду был одной из многочисленных звезд на боксерском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Перед главным боем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри португалец пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

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Уоррен, являющийся болельщиком лондонского "Арсенала", обратился к Роналду:

"Мы все еще ждем тебя в "Арсенале".

На это Криштиану ответил максимально честно:

"Они не выиграют чемпионат, о господи (смеется)".

Напомним, что сегодня, 19 мая, состоится последний тур в английской премьер-лиге (АПЛ). "Арсенал" дома сыграет с "Эвертоном", а "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм".

Сейчас в активе лидирующего "Сити" 88 очков, а у преследователей из "Арсенала" - 86. Лондонцы смогут стать чемпионами только в том случае, если обыграют "Эвертон", а "Вест Хэм" не проиграет "Сити".

Все матчи заключительного тура АПЛ начнутся в 20:00 по казахстанскому времени.