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Новости спорта Футбол Англия
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"О господи". Роналду честно высказался об "Арсенале"

"О господи". Роналду честно высказался об "Арсенале"
©IG/cristiano

Криштиану Роналду был одной из многочисленных звезд на боксерском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Перед главным боем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри португалец пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

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Уоррен, являющийся болельщиком лондонского "Арсенала", обратился к Роналду:

"Мы все еще ждем тебя в "Арсенале".

На это Криштиану ответил максимально честно:

"Они не выиграют чемпионат, о господи (смеется)".

Напомним, что сегодня, 19 мая, состоится последний тур в английской премьер-лиге (АПЛ). "Арсенал" дома сыграет с "Эвертоном", а "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм"

Сейчас в активе лидирующего "Сити" 88 очков, а у преследователей из "Арсенала" - 86. Лондонцы смогут стать чемпионами только в том случае, если обыграют "Эвертон", а "Вест Хэм" не проиграет "Сити".

Все матчи заключительного тура АПЛ начнутся в 20:00 по казахстанскому времени.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 27 7 3 93-33 88
2 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
3 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5 Тоттенхэм Хотспур 37 19 6 12 71-61 63
6 Челси 37 17 9 11 75-62 60
7 Ньюкасл Юнайтед 37 17 6 14 81-60 57
8 Манчестер Юнайтед 37 17 6 14 55-58 57
9 Вест Хэм Юнайтед 37 14 10 13 59-71 52
10 Брайтон энд Хов Альбион 37 12 12 13 55-60 48
11 Эвертон 37 13 9 15 39-49 48
12 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
13 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
14 Вулверхэмптон Уондерерс 37 13 7 17 50-63 46
15 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
16 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17 Ноттингем Форест 37 8 9 20 47-66 33
18 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35-101 16

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Метки:
Футбол Роналду Криштиану Португалия Саудовская Аравия Фьюри Тайсон Усик Александр АПЛ Арсенал Манчестер Сити Великобритания

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