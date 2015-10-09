Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Новый Ямаль? Гвардиола присмотрел себе восходящую звезду из "Барселоны"

Хосеп Гвардиола присмотрел новую звезду. Главный тренер "Манчестер Сити" пристально следит за новым талантом академии каталонской "Барселоны" – юным форвардом Дро Фернандесом, передают Vesti.kz.

Хосеп Гвардиола присмотрел новую звезду. Главный тренер "Манчестер Сити" пристально следит за новым талантом академии каталонской "Барселоны" – юным форвардом Дро Фернандесом, передают Vesti.kz.

"Барса" раскрыла нового таланта в академии

17-летний игрок, который еще недавно был почти неизвестен, стал одной из сенсаций "Барсы Б" и быстро привлек внимание за пределами Испании.

Как пишет Madrid Barcelona, Гвардиола видит в нем футболиста, способного идеально вписаться в стиль "горожан", и его уже сравнивают с Филом Фоденом на старте карьеры. В Каталонии же считают, что Фернандес способен пробиться в первую команду и стать будущим лидером, поэтому не собираются легко отпускать "юное дарование".

Причем тут Ямаль?

Сравнения с Ламином Ямалем уже звучат все чаще: оба воспитанники "Ла Масии" и оба обладают качествами, которые выделяют их на фоне сверстников.

Но если Ямаль уже стал мировой звездой, то Фернандес только начинает путь и проходит проверку на зрелость и выдержку.


Переговоры провалились? "Реал" грозит бойкотировать "Золотой мяч" снова

Ранее сообщалось, что Хант-Дитер Флик рассматривает вариант исключения Ямаля из стартового состава "Барсы", и подробности уже известны. 

