Новый Ямаль? Гвардиола присмотрел себе восходящую звезду из "Барселоны"

Хосеп Гвардиола присмотрел новую звезду. Главный тренер "Манчестер Сити" пристально следит за новым талантом академии каталонской "Барселоны" – юным форвардом Дро Фернандесом, передают Vesti.kz.

"Барса" раскрыла нового таланта в академии

17-летний игрок, который еще недавно был почти неизвестен, стал одной из сенсаций "Барсы Б" и быстро привлек внимание за пределами Испании.

Как пишет Madrid Barcelona, Гвардиола видит в нем футболиста, способного идеально вписаться в стиль "горожан", и его уже сравнивают с Филом Фоденом на старте карьеры. В Каталонии же считают, что Фернандес способен пробиться в первую команду и стать будущим лидером, поэтому не собираются легко отпускать "юное дарование".

Причем тут Ямаль?

Сравнения с Ламином Ямалем уже звучат все чаще: оба воспитанники "Ла Масии" и оба обладают качествами, которые выделяют их на фоне сверстников.

Но если Ямаль уже стал мировой звездой, то Фернандес только начинает путь и проходит проверку на зрелость и выдержку.

Ранее сообщалось, что Хант-Дитер Флик рассматривает вариант исключения Ямаля из стартового состава "Барсы", и подробности уже известны.