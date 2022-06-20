Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вряд ли уйдет из "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Переговоры форварда с новым тренером команды Эриком тен Хагом прошли хорошо. В данный момент у Роналду нет переговоров с другими клубами, пишет журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.

Ранее британские СМИ сообщали, что 37-летний Роналду не подходит под тактику тен Хага и может покинуть "МЮ" этим летом. В своей команде форварда хотел бы видеть наставник "Ромы" Жозе Моуринью, который работал с ним в мадридском "Реале". Позже появилась информация о желании португальца остаться в стане "красных дьяволов".

В сезоне-2021/22 Роналду провел 38 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.