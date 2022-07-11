Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду в клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

"Роналду не говорил мне, что хочет покинуть клуб. Он не с нами по личным обстоятельствам. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Он не говорил мне, что хочет уйти. Я читал об этом, но, как я говорил, он не продается, он входит в наши планы. Мы хотим добиться успеха вместе", - заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства "красных дьяволов" продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью "Юнайтед" на трансферном рынке в сравнении с конкурентами из АПЛ.

Нидерландский специалист добавил, что 37-летний форвард не примет участия в предсезонном турне "МЮ" в Таиланде по личным причинам.

Также тен Хаг добавил, что защитник Гарри Магуайр останется капитаном команды в сезоне-2022/23. "Гарри Магуайр - наш капитан. Мне еще нужно познакомиться со всеми игроками, но он признанный капитан и добился больших успехов", - заявил тренер.

29-летний Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" летом 2019 года за 87 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории футбола. В 143 матчах за "Манчестер Юнайте" Гарри забил семь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.