Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду в клубе. Об этом сообщает Sky Sports.
"Роналду не говорил мне, что хочет покинуть клуб. Он не с нами по личным обстоятельствам. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Он не говорил мне, что хочет уйти. Я читал об этом, но, как я говорил, он не продается, он входит в наши планы. Мы хотим добиться успеха вместе", - заявил тен Хаг на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства "красных дьяволов" продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью "Юнайтед" на трансферном рынке в сравнении с конкурентами из АПЛ.
Нидерландский специалист добавил, что 37-летний форвард не примет участия в предсезонном турне "МЮ" в Таиланде по личным причинам.
Также тен Хаг добавил, что защитник Гарри Магуайр останется капитаном команды в сезоне-2022/23. "Гарри Магуайр - наш капитан. Мне еще нужно познакомиться со всеми игроками, но он признанный капитан и добился больших успехов", - заявил тренер.
29-летний Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" летом 2019 года за 87 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории футбола. В 143 матчах за "Манчестер Юнайте" Гарри забил семь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|4
|Тоттенхэм Хотспур
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|8
|Лестер Сити
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|9
|Брайтон энд Хов Альбион
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|10
|Вулверхэмптон Уондерерс
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|12
|Кристал Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|17
|Лидс Юнайтед
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|20
|Норвич Сити
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
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