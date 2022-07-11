Новый тренер "МЮ" определился с будущим Роналду и капитаном

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Сегодня 17:28

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду в клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

"Роналду не говорил мне, что хочет покинуть клуб. Он не с нами по личным обстоятельствам. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Он не говорил мне, что хочет уйти. Я читал об этом, но, как я говорил, он не продается, он входит в наши планы. Мы хотим добиться успеха вместе", - заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства "красных дьяволов" продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью "Юнайтед" на трансферном рынке в сравнении с конкурентами из АПЛ.

Нидерландский специалист добавил, что 37-летний форвард не примет участия в предсезонном турне "МЮ" в Таиланде по личным причинам.

Также тен Хаг добавил, что защитник Гарри Магуайр останется капитаном команды в сезоне-2022/23. "Гарри Магуайр - наш капитан. Мне еще нужно познакомиться со всеми игроками, но он признанный капитан и добился больших успехов", - заявил тренер.

29-летний Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" летом 2019 года за 87 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории футбола. В 143 матчах за "Манчестер Юнайте" Гарри забил семь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл Юнайтед 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ

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