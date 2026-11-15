Полузащитник сборной США и туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии, поскольку привлёк внимание нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz.

Почеттино заинтересован в Маккенни

По информации инсайдера Экрема Конура, аргентинский специалист высоко оценивает игровые качества 28-летнего американца и рассматривает его в качестве возможного усиления состава манкунианцев.

При этом "Ювентус" не считает ни одного футболиста неприкасаемым из-за финансовых соображений. Однако туринцы готовы рассмотреть продажу Маккенни только в случае получения очень выгодного предложения.

Контракт Маккенни рассчитан до 2030 года

Уэстон Маккенни Фото: Depositphotos/CristianoBarni

Действующее соглашение полузащитника с "Ювентусом" рассчитано до конца июня 2030 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.