Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер станет первым трансфером "Манчестер Юнайтед", если команду возглавит нынешний наставник нидерландского клуба Эрик тен Хаг. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на De Telegraaf.

20-летний Тимбер - воспитанник "Фейеноорда". Он перешел в "Аякс" в 2014 году. В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах нидерландской Эредивизии забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между Тимбером и "Аяксом" истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Тимбера оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг хочет видеть в своем тренерском штабе бывшего нападающего английского клуба Робина ван Перси. В настоящее время ван Перси работает ассистентом менеджера в "Фейеноорде".

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