Неймара отправляют в "Челси": известна позиция Почеттино по этому трансферу

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии по футболу Неймар не перейдет в "Челси" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

По данным источника, он не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино.

"Челси" и Почеттино не заинтересованы в подписании Неймара. Его рассматривали прошлым летом вместе с Криштиану Роналду, но с тех пор стратегия клуба изменилась", - пишет Кинселла в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Неймар получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой от 300 до 400 миллионов евро.

Сам игрок хотел бы вернуться в "Барселону", за которую играл с 2013 по 2017 год, но главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес не рассчитывает на игрока.

Отец Неймара уже прокомментировал новость об уходе сына из ПСЖ.

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