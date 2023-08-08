Отец Неймара прокомментировал новость об уходе сына из ПСЖ

Неймар да Силва Сантос, отец форварда "Пари Сен-Жермена" Неймара, отреагировал на слухи об уходе сына из французского клуба, передают Vesti.kz.

Ранее L’Équipe сообщил, что бразилец уведомил ПСЖ о своем желании уйти - игрок посетовал на то, что клуб не защищает своих футболистов от фанатов за пределами поля.

"Я не могу подтвердить новость, которой не было. L’Equipe - это L’Efake!", - приводит слова Неймара-старшего Premier League Brasil.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Отметим, что бразилец хотел бы вернуться в "Барселону", за которую выступал в период 2013-2017 годов. Однако в каталонском клубе не рассчитывают на него.

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