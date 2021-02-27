Стало известно, сколько зарабатывают футболисты "Ливерпуля". Подробности приводит Eurosport со ссылкой на The Sun.

Самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля" оказался Мохамед Салах, который получает 200 тысяч фунтов в неделю. На втором месте - Тьяго Алькантара, он зарабатывает чуть больше 192 тысяч. На третьем месте Роберто Фирмино, который каждую неделю обогащается на 180 тысяч фунтов. Меньше всех в основной команде достается Кертису Джонсу - 6731 фунт в неделю, это почти в 30 раз меньше, чем у Салаха.

"Ливерпуль" идет на шестом месте в таблице АПЛ. Клуб проиграл четыре матча подряд в чемпионате. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа обыграла "Лейпциг" со счетом 2:0.