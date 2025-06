Названа зарплата будущей звезды "Ливерпуля": сумма впечатляет

Флориан Вирц, один из ведущих талантов немецкого футбола, может уже скоро стать игроком "Ливерпуля". По информации Bild, мерсисайдцы провели предварительные переговоры с футболистом по личному контракту, передают Vesti.kz.

Сумма соглашения впечатляет - от 20 до 22 миллионов евро в год, что примерно соответствует 400 тысячам евро в неделю.

Переговоры между английским клубом и "Байером" из Леверкузена активизировались. Ожидается, что на этой неделе состоится очередной раунд обсуждений, и "Ливерпуль" рассчитывает быстро завершить сделку.

В минувшем сезоне Вирц стал одним из ключевых игроков "Байера", проведя 45 матчей и набрав 31 балл по системе "гол+пас" (16 голов и 15 ассистов).

Неудивительно, что Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов Бундеслиги.

Действующий контракт полузащитника с "фармацевтами" рассчитан до июня 2027 года. Однако при таком уровне интереса со стороны английских грандов, особенно с учетом финансовых условий, переход на "Энфилд" кажется лишь вопросом времени.

Florian Wirtz goals in Europe at 21 - 18

Lionel Messi goals in Europe at 21 - 17



🤷‍♂️ pic.twitter.com/TWv7HYq8D9