Назван лучший игрок текущего сезона АПЛ: Холанд только третий

Популярное издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам первых десяти туров сезона, сообщают Vesti.kz.

Первую строчку неожиданно занял футболист "Брайтона", опередивший звёзд "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Лидером списка стал 35-летний полузащитник Паскаль Гросс. В десяти матчах немец забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Второе место досталось хавбеку "Арсенала" Деклану Райсу, а тройку лучших замкнул нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Топ-10 игроков сезона АПЛ по версии The Athletic выглядит так:

Паскаль Гросс ("Брайтон")Деклан Райс ("Арсенал")Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")Эрзи Конса ("Астон Вилла")Эванилсон ("Борнмут")Мартин Эдегор ("Арсенал")Николас Джексон ("Астон Вилла")Лука Вушкович ("Брайтон")Барт Вербрюгген ("Брайтон")Габриэль ("Арсенал")

При этом в турнирной таблице АПЛ после десяти туров лидирует "Арсенал". На второй позиции располагается "Брайтон", а третьим идёт "Манчестер Сити".