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Назван лучший игрок текущего сезона АПЛ: Холанд только третий

Эрлинг Холанд в "Манчестер Сити". Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Популярное издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам первых десяти туров сезона, сообщают Vesti.kz.

Первую строчку неожиданно занял футболист "Брайтона", опередивший звёзд "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Лидером списка стал 35-летний полузащитник Паскаль Гросс. В десяти матчах немец забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Второе место досталось хавбеку "Арсенала" Деклану Райсу, а тройку лучших замкнул нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Топ-10 игроков сезона АПЛ по версии The Athletic выглядит так:

Паскаль Гросс ("Брайтон")Деклан Райс ("Арсенал")Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")Эрзи Конса ("Астон Вилла")Эванилсон ("Борнмут")Мартин Эдегор ("Арсенал")Николас Джексон ("Астон Вилла")Лука Вушкович ("Брайтон")Барт Вербрюгген ("Брайтон")Габриэль ("Арсенал")

При этом в турнирной таблице АПЛ после десяти туров лидирует "Арсенал". На второй позиции располагается "Брайтон", а третьим идёт "Манчестер Сити".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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