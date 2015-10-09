Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 17:36
 

"Настоящий монстр". Хусанову вынесли вердикт после выхода "Сити" в финал Кубка лиги

  Комментарии

Поделиться
"Настоящий монстр". Хусанову вынесли вердикт после выхода "Сити" в финал Кубка лиги Абдукодир хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов получил высокую оценку в Англии после выхода "Манчестер Сити" в финал Кубка английской лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов получил высокую оценку в Англии после выхода "Манчестер Сити" в финал Кубка английской лиги, передают Vesti.kz.

Накануне команда Хосепа Гвардиолы по сумме двух матчей прошла "Ньюкасл" (2:0, 3:1) и оформила путёвку в решающую стадию турнира. В ответной встрече Хусанов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, став полноценной частью оборонительной линии "горожан".

Вердикт из Англии

Выступление 21-летнего защитника не осталось без внимания. Автор YouTube-канала beyond90ftbl дал развёрнутую характеристику игре узбекского футболиста:

"Говорят, первое впечатление имеет решающее значение. Абдукодир Хусанов (21) доказывает, что это не так. Он выходил в стартовом составе в последних 8 матчах за "Манчестер Сити" и выглядел совсем не так, как в своём дебютном матче против "Челси". Он настоящий физический монстр, один из самых быстрых игроков, которых вы когда-либо встречали, и бросается в атаку на всё, что попадается ему на пути. Не говоря уже о том, что он достаточно хорош во владении мячом, чтобы играть на позициях правого и центрального защитника в системе Пепа. Один из лучших молодых центральных защитников в Европе", — пишет автор из Лондона, чей пост быстро завирусился в сети.

Путь через непростую адаптацию

Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за рекордные 40 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории узбекского футбола. Его дебют состоялся 25 января в матче против "Челси", где ошибка защитника привела к быстрому голу соперника уже на третьей минуте.

Однако молодой футболист сумел пройти непростой период адаптации. На фоне травм ключевых защитников "Сити" Хусанов получил доверие Гвардиолы и постепенно стал важным элементом тактической системы команды.

Статистика текущего сезона

В текущем сезоне Абдукодир Хусанов уже провёл 19 матчей во всех турнирах за "Манчестер Сити" и продолжает закрепляться в составе одного из сильнейших клубов Европы.

Холанд вынес честный вердикт Хусанову в "Манчестер Сити"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 февраля 22:30   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Брентфорд
Брентфорд
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Брентфорд
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!