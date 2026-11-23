Крайний нападающий немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Норвегии Антонио Нуса заинтересован в переходе в лондонский "Арсенал" следующим летом, передают Vesti.kz.Нуса привлекает проект "Арсенала"
По информации Football Insider, 21-летний футболист считает проект лондонского клуба привлекательным на фоне успехов команды в последние годы и рассматривает возможность продолжения карьеры на "Эмирейтс".
При этом "РБ Лейпциг" оценивает норвежца в 66 миллионов фунтов и не намерен расставаться с ним в середине сезона, пока команда продолжает выступление в Лиге чемпионов. Высокая стоимость игрока также осложняет потенциальный трансфер в январе. Летом у "Арсенала" будет больше времени для проведения переговоров.
Статистика Нусы в сезоне
Нуса выступает за немецкий клуб с 2024 года, когда перешел из бельгийского "Брюгге" за 21 миллион евро.
В текущем сезоне норвежец провел 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.