"МЮ" встал на защиту Роналду. Подробности

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на обвинения в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду, которые выдвинула Футбольная ассоциация Англии, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

Ранее Футбольная ассоциация опубликовала заявление, где напоминает о неподобающем поведении.

"Криштиану Роналду было предъявлено обвинение в нарушении правила FA E3 в связи с инцидентом, который произошел после матча Премьер-лиги - 9 апреля "Манчестер Юнайтед" играл против "Эвертона". Утверждается, что поведение форварда после финального свистка было ненадлежащим и/или насильственным".

В ответ английский клуб встал на защиту своей звезды, объявив о поддержке.

"Мы отметили заявление Футбольной ассоциации в отношении Криштиану Роналду. Мы будем поддерживать футболиста в его ответе на обвинение", - говорится в сообщении на сайте "МЮ".

Добавим, что обвинение связано с апрельским инцидентом, когда португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча в 32-м туре АПЛ. Португалец уже принес извинения.