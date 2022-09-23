"МЮ" встал на защиту Роналду. Подробности

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:25
©instagram.com/manchesterunited/

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на обвинения в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду, которые выдвинула Футбольная ассоциация Англии, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

Ранее Футбольная ассоциация опубликовала заявление, где напоминает о неподобающем поведении.

"Криштиану Роналду было предъявлено обвинение в нарушении правила FA E3 в связи с инцидентом, который произошел после матча Премьер-лиги - 9 апреля "Манчестер Юнайтед" играл против "Эвертона". Утверждается, что поведение форварда после финального свистка было ненадлежащим и/или насильственным".

В ответ английский клуб встал на защиту своей звезды, объявив о поддержке.

"Мы отметили заявление Футбольной ассоциации в отношении Криштиану Роналду. Мы будем поддерживать футболиста в его ответе на обвинение", - говорится в сообщении на сайте "МЮ".

Добавим, что обвинение связано с апрельским инцидентом, когда португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча в 32-м туре АПЛ. Португалец уже принес извинения.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 6 0 1 17-7 18
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 7 5 2 0 18-7 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Роналду Криштиану

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:25
Англия
"МЮ" встал на защиту Роналду. Подробности
Вчера , 21:46
Англия
"МанСити" интересуется "шокировавшим" Гвардиолу футболистом
Вчера , 11:21
Англия
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Криштиану Роналду
22 сентября, 14:25
Англия
Роналду получил приглашение в новый клуб от вратаря
22 сентября, 10:07
Англия
Месси стал любимым спортсменом среди игроков КХЛ
21 сентября, 15:00
Англия
"Челси" уволил директора через месяц после обвинений в домогательствах
19 сентября, 23:51
Англия
Игроки "МЮ" отравились после победы в Лиге Европы
19 сентября, 16:08
Англия
Месси забил гол и побил рекорд Роналду
19 сентября, 12:50
Англия
Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира
18 сентября, 21:41
Англия
15-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»