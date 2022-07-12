"МЮ" определился с заменой Роналду

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Об этом сообщает Media Foot.

Форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов подписать француза на замену Криштиану Роналду, который может покинуть команду.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявлял, что Роналду не продается, однако сам португалец изъявил желание уйти.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года и в сезоне-2021/22 забил 24 гола и отдал три результативные передачи в 33 матчах за команду. Контракт с клубом истекает летом 2023-го.