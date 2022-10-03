В "МЮ" объяснили, почему Роналду не сыграл с "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 08:59
©skysports.com

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг после крупного поражения от "Манчестер Сити" (3:6) в рамках девятого тура чемпионата Англии по футболу объяснил, почему он не стал выпускать на поле португальского форварда Криштиану Роналду.

Минувшим летом игрока сватали в "Наполи", дортмундскую "Боруссию", "Спортинг" и "Марсель", но он остался в "МЮ". При этом зимой нападающий намерен покинуть состав "красных дьяволов".

"Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере", - сказал тен Хаг британским СМИ.

"Манчестер Сити" набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а "МЮ" с 12 баллами располагается на шестой строчке.

Следующую игру "Манчестер Сити" проведет на своем поле с "Саутгемптоном" 8 октября, а 9-го числа "МЮ" на выезде встретится с "Эвертоном".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 7 0 1 20-8 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 29-9 20
3 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 19-10 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 7 4 2 1 14-8 14
5 Челси 7 4 1 2 10-10 13
6 Манчестер Юнайтед 7 4 0 3 11-14 12
7 Ньюкасл Юнайтед 8 2 5 1 12-8 11
8 Фулхэм 8 3 2 3 13-15 11
9 Ливерпуль 7 2 4 1 18-9 10
10 Брентфорд 8 2 4 2 15-12 10
11 Эвертон 8 2 4 2 7-7 10
12 Лидс Юнайтед 7 2 3 2 10-10 9
13 Борнмут 8 2 3 3 6-19 9
14 Астон Вилла 8 2 2 4 6-10 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 1 5 5-9 7
16 Саутгемптон 8 2 1 5 8-13 7
17 Кристал Пэлас 7 1 3 3 8-11 6
18 Вулверхэмптон Уондерерс 8 1 3 4 3-9 6
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
АПЛ Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

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