"МЮ" готов продать Роналду. Подробности

"Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает ESPN.
По информации источника, английский клуб согласен отпустить португальца, если клуб за пределами английской премьер-лиги будет готов взять на себя последние 12 месяцев контракта форварда на 500 тысяч фунтов в неделю.
Сам Роналду изъявил желание покинуть "МЮ" уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов. Однако в клубе не разделяют решение игрока и не планируют продавать его.
Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 24 гола и сделал три результативные передачи.
"Юнайтед" занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|4
|Тоттенхэм Хотспур
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|8
|Лестер Сити
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|9
|Брайтон энд Хов Альбион
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|10
|Вулверхэмптон Уондерерс
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|12
|Кристал Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|17
|Лидс Юнайтед
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|20
|Норвич Сити
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
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