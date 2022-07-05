"МЮ" готов продать Роналду. Подробности

"Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

По информации источника, английский клуб согласен отпустить португальца, если клуб за пределами английской премьер-лиги будет готов взять на себя последние 12 месяцев контракта форварда на 500 тысяч фунтов в неделю.

Сам Роналду изъявил желание покинуть "МЮ" уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов. Однако в клубе не разделяют решение игрока и не планируют продавать его.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 24 гола и сделал три результативные передачи.

"Юнайтед" занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы.

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