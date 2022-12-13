"Мы никогда не узнаем". Ибрагимович отреагировал на уход Роналду из "МЮ"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался об уходе Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport24.

Португальский форвард раскритиковал "МЮ" в скандальном интервью и вскоре расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

"Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать, чтобы защитить себя. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб делает собственное заявление.

Со мной было бы не так, я бы сказал вам, что произошло на самом деле. Но все мы разные. Все беспокоятся о своем имидже. На мой взгляд, лучший имидж - это когда ты остаешься собой. А всей правды мы никогда не узнаем", - приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Португалии с Роналду в составе сенсационно вылетела в 1/4 финала, проиграв Марокко.