Жозе Моуринью может совершить сенсационное возвращение в "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произойдет в случае увольнения нынешнего наставника "синих" Грэма Поттера.

Поттер пока сохраняет поддержку в клубной иерархии, хотя еще неизвестно, как долго она продлится, ведь он потерпел три поражения в чемпионате и впереди решающий матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Поттер сейчас является главным фаворитом на увольнение среди менеджеров премьер-лиги, вызывая спекуляции о возможном преемнике, и имя бывшего тренера "Челси" Моуринью продолжает упоминаться.

Моуринью, который сейчас работает в "Роме", уже дважды был главным тренером "Челси" и оба раза приводил команду к большим успехам. Однако его последние две работы в премьер-лиге - с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" - закончились в кризисе и скандалах.

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано, тем не менее, считает, что главным желанием Моуринью является возвращение в премьер-лигу.

Обсуждая будущее Симоне Индзаги в "Интере", Кассано сказал следующее: "Если бы Индзаги был уволен, я бы исключил возвращение Жозе Моуринью. Если бы поступило предложение из премьер-лиги, Особенный выбрал бы Англию.

"Болельщики влюбились в его отношение (в Италии), но он намерен уйти, и для меня он может вернуться только в "Челси".

Напомним, Моуринью сначала работал в "Челси" в первый раз с 2004 по 2007 год. В следующий раз португалец возглавлял "синих" с 2013 по 2015 год. Лондонский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Англии, а также становился обладателем Кубка, Кубка лиги (трижды) и Суперкубка Англии.

Добавим, что "Челси" занимает десятое место в текущем сезоне английской премьер-лиги.