Молчание в соцсетях и подписки в Instagram. С кем из игроков "Челси" общается Сатпаев?

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев продолжает знакомиться с "Челси" перед официальным стартом предсезонной подготовки. Он уже тренируется со многими основными футболистами лондонского клуба. Корреспондент Vesti.kz - о том, с кем из новых одноклубников общается Сатпаев.

Бок о бок с Дастаном тренируются такие игроки, как Коул Палмер, Жоао Педро и другие. Но если они являются лидерами команды и игроками основного состава, то для Сатпаева и других молодых ребят это шанс показать себя тренерскому штабу и поработать с лучшими. И пока неясно, к чему всё это приведёт - останется ли Сатпаев в молодёжке синих, получит ли шанс в основе, или же уедет в аренду в другой чемпионат.

Соцсети Сатпаева молчат, а в подписках всего двое из "Челси"

С момента присоединения к "Челси" Сатпаев полностью ограничил себя в социальных сетях. Никаких постов, никаких сторис, даже убрал аватарку, хотя она никак не была связана с прежним клубом "Кайратом" (там было фото в футболке сборной).

Возможно, это специальный шаг, который должен гласить о том, что Дастан полностью сконцентрирован на начале нового этапа и работе на тренировках, убрав всё остальное на второй план, особенно соцсети.

Тем сильнее контраст на фоне того, что всевозможные казахстанские паблики и СМИ чуть ли не ежедневно постят свежие фотографии и видео Сатпаева с тренировочных занятий "Челси". Понятно, что для всех нас это что-то абсолютно новое, во что до сих пор трудно поверить. Юный казахстанец - в одной команде с Палмером и остальными.

Сатпаев подписан на официальный аккаунт "Челси", а также на двух игроков, которые имеют контракт с клубом. Это 19-летний португальский вингер, который в июле за 50 миллионов перешёл из лиссабонского, и 23-летний нидерландский нападающий, перебравшийся из французского

С Кендой Сатпаев знаком ещё с прошлого года, когда они пересекались в Лиге чемпионов в матче между "Спортингом" и "Кайратом" (4:1). Оба к тому моменту уже знали, что перейдут следующим летом в "Челси", поэтому обменялись футболками. Теперь они вместе проходят адаптацию в "Челси".

Эмега старше их на несколько лет, но для него "Челси" тоже является новым этапом. Это могло сблизить их до уровня совместных подписок. К примеру, на звёзд "Челси", тех же Палмера, Педро и даже Хаби Алонсо, Сатпаев не подписан.

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Сатпаев будет официально представлен в качестве игрока "Челси" только 12 августа, в день, когда ему исполнится 18 лет, и он сможет официально перейти в европейский клуб. Пока нет информации, сможет ли он принимать участия в предсезонных матчах "Челси" до этого момента.

28 июля и 1 августа синие проведут матчи в Сиднее (Австралия) против местного "Вестерн Сидней Уондерерс" и английского "Тоттенхэма". 5 августа в Гонконге их ждёт встреча с "Ювентусом", 8 августа в Индонезии - с "Миланом", а 11 августа в Малайзии - с "Джохор Дарул Такзим".

Что касается первой официальной игры сезона, то она состоится 24 августа в рамках стартового тура АПЛ в гостях с "Фулхэмом". Это будет противостояние двух команд из одного района, а их домашние стадионы расположены менее чем в трёх километрах друг от друга.

Отметим, что "Челси" заплатил "Кайрату" за трансфер Сатпаева 2,4 миллиона евро. На его счету один гол в восьми матчах за

"Челси" показал Дастана Сатпаева на тренировке с основой (+Фото и Видео)

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