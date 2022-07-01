Мохамед Салах определился с клубом

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах продлил соглашение с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает сайт английского клуба, новый контракт с 30-летним игроком подписан на долгосрочной основе, но точные сроки соглашения не уточняются. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

"Необходимо немного времени, чтобы обдумать подписание нового контракта, но сейчас все готово, поэтому нужно сосредоточиться на том, что будет впереди", - сказал Салах.

Салах стал игроком "Ливерпуля" в 2017 году, перейдя туда из итальянской "Ромы". Он забил 156 голов и отдал 63 передачи в 254 матчах за клуб. Вместе с "красными" он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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