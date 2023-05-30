Месси может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передает Ole.

За последние дни у аргентинца появилось несколько предложений. Одним из них является клуб АПЛ, который не называется. Также на форварда претендуют саудовский "Аль-Хиляль" и "Интер" из Майами.

Напомним, контракт Месси с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. Он может покинуть парижан в летнее трансферное окно.

В 39 матчах за парижский клуб во всех турнирах футболист забил 20 голов и сделал 20 результативных ассистов. Также с ПСЖ Месси стал чемпионом Франции.