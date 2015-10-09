Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В матче МЮ - "Челси" случились 3 гола, 2 удаления и исторический рекорд

"Манчестер Юнайтед" обыграл на своём поле "Челси" в 5-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличились Бруну Фернандеш (14-я минута) и Каземиро (37-я). У проигравших один мяч отыграл Трево Чалоба (80-я).

При этом у "Челси" на 5-й минуте красную карточку получил Роберт Санчес, а у МЮ на 45+5-й минуте удалением отметился Каземиро.

Кроме того, "Челси", по информации Opta Sports, быстрее всех в истории АПЛ сделал три замены - к 21-й минуте. Филип Йоргенсен заменил Эстевао на 6-й минуте, Тосин Адарабиойо - Педру Нету на 7-й, а Андрей Сантос - Коула Палмера на 21-й.

После этой игры "Челси" с 8 очками занимает шестое место в таблице АПЛ, а МЮ идёт десятым, набрав 7 очков.

В следующем туре, 27 сентября, МЮ отправится в гости к "Брентфорду", а "Челси" примет дома "Брайтон".

