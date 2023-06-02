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Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть финал Кубка Англии

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 16:48
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Уже в эту субботу, 3 июня, состоится финальный матч Кубка Англии между двумя топ-клубами: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Поединок в Казахстане эксклюзивно транслирует медиасервис MEGOGO.

"Манчестер Сити" собирается завоевать второй "требл" в современной истории английского футбола. Для этого команде Пепа Гвардиолы необходимо после недавней победы в АПЛ выиграть в субботу у МЮ, и победить "Интер" в финале Лиги чемпионов УЕФА на следующей неделе. Напомним, что ранее это достижение покорялось только "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в сезоне-1998/99.

Новый главный тренер "Красных дьяволов" Эрик Тен Хааг уже победил в Кубке Английской лиги и добыл со своей командой путевку в групповой этап ЛЧ в следующем сезоне. Победа в Кубке Англии над своим главным врагом должна увенчать первый сверхудачный сезон нидерландца во главе клуба.

Начало матча в 20:00 (GMT+6). Трансляция будет доступна с двумя дорожками на выбор: на казахском языке откомментирует игру Уалихан Косанбай, а на русском - Петр Воликов.

Эфир будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Оптимальная". Также архивы событий можно посмотреть в специальном разделе сервиса - "Спорт".

Напомним, медиасервис MEGOGO активно развивает спортивное направление и является эксклюзивным транслятором Кубков Англии, Испании, Германии и Италии по футболу на территории Казахстана.

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Метки:
Новости
Сегодня , 16:48
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