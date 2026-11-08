Английский "Бёрнли" уступил на выезде "Кардиффу" в матче 15-го тура Чемпионшипа, сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Кардиффа" завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. При этом "Бёрнли" по ходу матча выигрывал со счетом 4:1.

По данным OptaJoe, это лишь четвёртый случай в истории Чемпионшипа, когда команда выиграла матч, уступая по ходу встречи в три мяча (с момента ребрендинга турнира в сезоне-2004/05):

• "Лидс" 4:3 "Саутгемптон" (ноябрь 2005)

• "Престон" 6:4 "Лидс" (сентябрь 2010)

• "Саутгемптон" 4:3 "Лестер" (февраль 2026)

• "Кардифф" 5:4 "Бёрнли" (ноябрь 2026)

Отметим, что нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев остался вне заявки "Бёрнли" на этот матч. Его клуб с десятью очками занимает 22-е место в турнирной таблице. У "Кардиффа" 18 баллов и 14-я строчка.

В следующем туре "Бёрнли" примет на своем поле "Блэкберн Роверс". Игра состоится 22 ноября.