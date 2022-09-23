"МанСити" интересуется "шокировавшим" Гвардиолу футболистом

Французский полузащитник Хуссем Ауар может перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Manchester Evening News. Лидер "Лиона" отыграл свыше двухсот игр и набрал 75 (40+35) очков.

Испанский специалист Хосеп Гвардиола знаком с игрой Ауара, ведь "Сити" играл с "Лионом".

"Сити" на собственном опыте убедился, насколько хорош Ауар, поскольку он трижды встречался с ними и ни разу не проиграл. Француз сыграл ключевую роль в победе со счетом 2:1 и при ничьей 2:2 против "Сити" на групповом этапе в 2018 году, а затем сделал две результативные передачи, когда "Лион" шокирующе выбил команду Гвардиолы в четвертьфинале в 2020 году.

"Хуссем Ауар - очень хороший игрок, он невероятен, - сказал Гвардиола об Ауаре в 2018 году. - Мы много говорим о Ндомбеле, но Ауар также великолепен. Техническое качество. У "Лиона" действительно очень хорошая команда. Здесь много качественной молодежи, и я думаю, что в тактическом плане команда на месте".

Получить бесплатно игрока уровня Ауара, безусловно, было бы удачным ходом, но он не единственный, на кого "Сити" может обратить внимание. У Юри Тилеманса, Жоржиньо, Н'Голо Канте, бывшего игрока "Сити" Дугласа Луиса, Конрада Лаймера и даже у легендарного мадридского дуэта Тони Крооса и Луки Модрича контракты истекают в 2023 году", - пишет издание.