"МанСити" интересуется "шокировавшим" Гвардиолу футболистом

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 21:46
©instagram.com/mancity/

Французский полузащитник Хуссем Ауар может перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Manchester Evening News. Лидер "Лиона" отыграл свыше двухсот игр и набрал 75 (40+35) очков.

Испанский специалист Хосеп Гвардиола знаком с игрой Ауара, ведь "Сити" играл с "Лионом".

"Сити" на собственном опыте убедился, насколько хорош Ауар, поскольку он трижды встречался с ними и ни разу не проиграл. Француз сыграл ключевую роль в победе со счетом 2:1 и при ничьей 2:2 против "Сити" на групповом этапе в 2018 году, а затем сделал две результативные передачи, когда "Лион" шокирующе выбил команду Гвардиолы в четвертьфинале в 2020 году.

"Хуссем Ауар - очень хороший игрок, он невероятен, - сказал Гвардиола об Ауаре в 2018 году. - Мы много говорим о Ндомбеле, но Ауар также великолепен. Техническое качество. У "Лиона" действительно очень хорошая команда. Здесь много качественной молодежи, и я думаю, что в тактическом плане команда на месте".

Получить бесплатно игрока уровня Ауара, безусловно, было бы удачным ходом, но он не единственный, на кого "Сити" может обратить внимание. У Юри Тилеманса, Жоржиньо, Н'Голо Канте, бывшего игрока "Сити" Дугласа Луиса, Конрада Лаймера и даже у легендарного мадридского дуэта Тони Крооса и Луки Модрича контракты истекают в 2023 году", - пишет издание.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 6 0 1 17-7 18
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 7 5 2 0 18-7 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Футбольные трансферы

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