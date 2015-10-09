"Манчестер Юнайтед" выбрал главного тренера на новый сезон

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" приняло окончательное решение по будущему тренерского штаба, передают Vesti.kz.

Временный статус отменён

По информации Fichajes, в стане "красных дьяволов" больше не рассматривают Майкла Кэррика как временную фигуру. Изначально ожидалось, что англичанин возглавит команду лишь до конца текущего сезона, однако успешный старт работы убедил руководство доверить ему проект на более длительный срок.

Победа, изменившая всё

Ключевым моментом стала выездная победа над "Арсеналом" со счётом 3:2 в рамках 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Этот результат внутри клуба расценили как сигнал того, что команда вновь обрела свою идентичность и стала конкурентоспособной в матчах с высокими ставками. С момента назначения Каррика "Юнайтед" выглядит более организованным, надёжным и узнаваемым.

Что ценят в Кэррике

В клубе высоко оценивают спокойствие тренера, его умение читать игру и выстраивать коммуникацию с футболистами. Отдельно подчёркивается и его подход к работе: Кэррик не стал устраивать масштабные перестройки, а точечно доработал проблемные элементы, сохранив привычную структуру команды.

Напомним, 14 января Майкл Кэррик был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед", сменив уволенного португальца Рубена Аморима. Тогда сообщалось, что соглашение с 44-летним специалистом рассчитано лишь до конца сезона. Теперь же в клубе готовы сделать ставку на Каррика как на долгосрочное решение.

