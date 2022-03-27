"Манчестер Юнайтед" выбрал главного тренера

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг является фаворитом на пост наставника "Манчестер Юнайтед", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Times.

По информации источника, руководству "МЮ" очень нравится кандидатура нидерландца. "Красные дьяволы" хотят, чтобы у них появилась игровая идентичность, что дает тен Хагу преимущество над другими кандидатами. Отмечается, что тренер "Аякса" произвел впечатление на руководство манкунианцев во время собеседования.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" опасается, что тен Хаг не справится с давлением, которое на него будет оказываться во время работы в клубе.

Среди других претендентов на пост в "МЮ" выделяются тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги, возглавляющий "Севилью", и Луис Энрике из сборной Испании.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре "МЮ".