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"Манчестер Юнайтед" связался с именитым тренером на замену Кэррику

Майкл Кэррик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Английский "Манчестер Юнайтед" связался с бывшим главным тренером сборной Франции по футболу Дидье Дешамом на предмет возможного назначения, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Foot Mercato.

Кризис в МЮ и поиск тренера

Манкунианцы ищут замену Майклу Кэррику, чьё положение в клубе остаётся нестабильным, несмотря на недавнюю победу над "Ромой" в Лиге чемпионов. Помимо Дешама, руководство МЮ рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Унаи Эмери, однако последний близок к продлению контракта с "Астон Виллой". Ранее интерес к 58-летнему французскому специалисту также проявлял туринский "Ювентус".

 Позиция Дешама

Дешам, покинувший сборную Франции летом после 14 лет работы, сейчас находится в творческом отпуске. На данный момент тренер не проявляет высокой заинтересованности в предложении МЮ из-за затяжного кризиса в клубе, конфликтов руководства с фанатами и неудачной трансферной политики. Француз готов выслушивать предложения, но не спешит с принятием решения и согласен подождать до летнего межсезонья.

МЮ занимает 17-е место в таблице АПЛ, набрав семь очков в девяти матчах. Следующую игру в чемпионате подопечные Кэррика проведут 8 ноября на своём поле с "Астон Виллой".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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