"Манчестер Юнайтед" сотворил сенсационный камбэк с 2:4 в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с бирмингемской "Астон Виллой" со счётом 4:4 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), отыгравшись с разницы в два мяча в концовке встречи, сообщают Vesti.kz.

"Астон Вилла" забила дважды за четыре минуты

Гости начали матч очень активно и уже на первой минуте открыли счёт благодаря голу Алиссона. На четвёртой минуте Николас Джексон удвоил преимущество бирмингемцев.

"Манчестер Юнайтед" сумел сократить отставание на 16-й минуте: Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Перед перерывом хозяева восстановили равновесие — на 44-й минуте отличился Юри Тилеманс.

Однако начало второго тайма вновь осталось за "Астон Виллой". На 48-й минуте Джон Макгин вывел гостей вперёд, а спустя пять минут Леон Горецка довёл счёт до 4:2.

"Манчестер Юнайтед" спасся в компенсированное время

Казалось, бирмингемцы близки к победе, но хозяева не собирались сдаваться. На 90+2-й минуте Джошуа Зиркзе отыграл один мяч, а ещё через четыре минуты Патрик Доргу восстановил равновесие — 4:4.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" сумел избежать поражения, отыгравшись с 2:4 в концовке встречи.

Положение команд в АПЛ

После десяти туров "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. "Астон Вилла" с 13 баллами располагается на десятой строчке.