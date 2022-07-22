"Манчестер Юнайтед" присмотрел форварда в "Барселоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заинтересован в покупке у "Барселоны" нидерландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.

Ранее появлялась информация о том, что "Барселона" намерена расстаться с Депаем и просит за его трансфер больше 20 миллионов евро. Форвардом всерьез интересовались "Тоттенхэм Хотспур", "Интер" и "Ювентус".

Депай стал игроком "Барселоны" летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Депая в 35 миллионов евро. Нидерландский футболист уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2015 по 2017 год.

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