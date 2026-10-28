Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с будущим главного тренера команды Майкла Кэррика, передают Vesti.kz.

МЮ дал время Кэррику

По информации The Athletic, 26 октября руководители английского клуба провели встречу, где было принято решение дать Кэррику больше времени на исправление ситуации. "Манчестер Юнайтед" не побеждал в восьми последних матчах и располагается лишь на 16-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ).

Между тем Goal.com информирует, что решение по Кэррику носит временный характер. Сохраняется вероятность того, что "Юнайтед" сменит главного тренера во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

До этого "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Челси" (АПЛ), "Ромы" (Лига чемпионов) и "Астон Виллы" (АПЛ).

Клуб планировал уволить тренера

Как отмечает The Sun, руководство "Манчестер Юнайтед" планировало уволить Кэррика перед матчем с "Челси" в 9-м туре АПЛ (31 октября), но не смогло договориться с другим тренером.

В частности, "красных дьяволов" не убедили имеющиеся тренеры, кандидатуры которых они изучают. Возглавляющий "Брайтон" Фабиан Хюрцелер не рассматривается в качестве замены Кэррику из-за высокой компенсации, которую "Брайтон" получил бы за немца.

У тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери есть поклонники в "Юнайтед", но у него действует контракт с бирмингемским клубом до 2029 года, и он также будет дорогим.

Реакция легенды

Бывший футболист "Юнайтед" Гари Невилл отреагировал на новость о том, что клуб не уволил Каррика и дал тренеру время на исправление ситуации.

"Я удивлён, но я рад, потому что был абсолютно уверен, что то, что я видел в воскресенье, станет концом для Майкла. Я надеюсь, что он сможет как-то заставить этих игроков снова играть за него, потому что последние несколько недель они за него не играли", - сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Кэррик возглавляет "Манчестер Юнайтед" с января 2026 года. Положение специалиста на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" пошатнулось после поражения от "Комо" (1:4) в Лиге чемпионов и разгрома от "Борнмута" (0:3) в восьмом туре АПЛ.