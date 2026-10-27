"Манчестер Юнайтед" принял решение по продаже капитана

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с будущим капитана команды Бруну Фернандеша, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Football Insider Пита О'Рурка, "красные дьяволы" рассматривают возможность продажи португальца после его критических высказываний в адрес клуба.

Манкунианцы готовы расстаться с полузащитником, но не хотят отпускать его бесплатно. Один из вариантов — продлить контракт с футболистом, а затем продать его по окончании сезона.

Действующее соглашение Фернандеша с "Юнайтед" рассчитано до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. За это время португалец провел 336 матчей во всех турнирах, забил 111 голов и отдал 109 результативных передач.

После восьми туров "Манчестер Юнайтед" с семью очками занимает лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ. По итогам сезона-2025/26 Фернандеш был признан лучшим игроком АПЛ.

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