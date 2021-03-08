"Манчестер Юнайтед" победил всухую и прервал 15-матчевую победную серию "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" одержал гостевую победу над "Манчестер Сити" в центральном матче 27-го тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоялась на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Уле-Гуннара Сульшера.

Уже на второй минуте матча в ворота "горожан" был назначен пенальти. Судья указал на точку после нарушения правил бразильским нападающим Габриэлем Жезусом. 11-метровый точно пробил португалький полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш. А на 50-й минуте окончательный счет установил защитник сборной Англии Люк Шоу, пробивший в дальний нижний угол ворот.

"Манчестер Сити" потерпел поражение в АПЛ впервые за долгое время. Победная серия команды составляла 15 матчей, а беспроигрышная - 19. Команда осталась на первом месте турнирной таблицы, имея 65 очков после 28-ми игр. А вот "МЮ" поднялся на второе место, обойдя на один балл "Лестер Сити" и отставая от лидера на девять.