"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи вернуть Криштиану Роналду

"Манчестер Юнайтед" отказался от возможного трансфера нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sky Sports. Руководство английского клуба посчитало нецелесообразным тратить большую сумму на 36-летнего португальца.

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Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Португалец забил 118 голов и сделал 69 результативных передач в 292 играх за команду. В составе "Юнайтед" он выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Англии.

Контракт игрока с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Форвард выступает в составе "Юве" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро.

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