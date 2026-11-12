"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе главного тренера

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Майкла Кэррика с поста главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Руководство клуба приняло решение об отставке из-за неудачного старта в текущем сезоне. Поиски нового тренера уже начались, его планируют назначить в ближайшее время.

Кэррик возглавил команду в январе этого года. Под его руководством МЮ выиграл 12 из 17 оставшихся матчей прошлого сезона АПЛ и занял третье место в таблице.

С 2022 по 2025 год он возглавлял "Мидлсбро".

МЮ занимает 18-е место в таблице АПЛ, набрав восемь очков в десяти матчах. Следующую игру в чемпионате манкунианцы проведут на выезде с "Ливерпулем" 22 ноября.