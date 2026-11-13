Англия
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"Манчестер Юнайтед" объявил имя нового главного тренера

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Аргентинский специалист возглавит английскую команду с 18 ноября. МЮ достиг соглашения с Федерацией футбола США о том, что Почеттино и его тренерский штаб будут освобождены от своих обязанностей в сборной США.

Маурисио Почеттино. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Почеттино начал тренерскую карьеру в 2009 году в "Эспаньоле", затем работал в "Саутгемптоне" и на протяжении пяти сезонов возглавлял "Тоттенхэм", с которым четырежды выходил в Лигу чемпионов и дошёл до финала турнира в 2019 году.

В 2021 году он принял "Пари Сен-Жермен", выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а в 2023 году стал тренером "Челси". Впоследствии Почеттино вывел сборную США в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Отметим, что до назначения Почеттино МЮ возглавлял англичанин Майкл Кэррик.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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