"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника из "Челси"

Французский атакующий полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Mirror, 27-летний француз может покинуть лондонский клуб уже этим летом.

В стане "синих" не видят Нкунку ключевым игроком на фоне недавнего усиления линии атаки — "Челси" подписал Жоао Педро и Лиама Делапа. В связи с этим "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность выкупа полузащитника за 40 миллионов евро.

Прошлый сезон Нкунку провёл на хорошем уровне, записав на свой счет 15 голов и 5 результативных передач в 46 встречах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2029 года.