"Манчестер Юнайтед" нашел замену Криштиану Роналду

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:30
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"Манчестер Юнайтед" намерен подписать нападающего сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо.

По данным The Telegraph английский гранд планирует предложить ПСВ за восходящую звезду сборной Нидерландов 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

Гакпо рассматривается в качестве замены Криштиану Роналду, который покинул клуб после расторжения контракта. 

Нападающий ПСВ был одним из ведущих игроков сборной Нидерландов на ЧМ-2022. В пяти матчах на мундиале он забил три гола. Также Гакпо ярко начал клубный сезон, в Эредивизи он оформил девять голов и 12 ассистов в 14 матчах. 

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Метки:
Манчестер Юнайтед ЧМ-2022 по футболу

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